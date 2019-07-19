Зачем необходимо устанавливать сертификаты безопасности на абонентские устройства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Зачем гражданам необходимо устанавливать сертификаты безопасности на каждое абонентское устройство, объяснил вице-министр цифрового развития РК Аблайхан Оспанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, это делается на добровольной основе играждане сами вправе решать – устанавливать данный сертификат или нет.

«Сегодня это пилотный проект, который реализуется вНур-Султане. Это позволит гражданам защитить свои персональные данные,хранящиеся у них на телефоне. Вы сегодня знаете, что с развитием Интернета развиваются и кибератаки, хакерские атаки, тоесть это слив персональных данных с вашего компьютера, с вашего телефона», -пояснил Аблайхан Оспанов.

Вице-министр добавил, что в законе « О связи», эта нормабыла прописана еще в 2015 году.

«Наши провайдеры должны предоставлять пользователямвозможность установить у себя технический сертификат безопасности. Когда вызаходите на Интернет-ресурс, у вас всплывают непонятные баннеры, на которыенаши с вами дети могут нажать и перейти. Вот как раз-таки сертификатбезопасности, если он (баннер) подпадает в черный список, не позволит ребенку перейти на тот или иной ресурс и вашиперсональные данные никуда не утекут», - подчеркнул Абылайхан Оспанов.

Он также сообщил, что подобные сертификаты существуют вомногих странах у операторов и компаний.Вице-министр также высказал свое мнение по вопросу выбора столицы дляреализации пилотного проекта.

«Скорее всего, потому что все провайдеры находятся встолице, технические специалисты», - заключил Аблайхан Оспанов.

Отметим, что в столице на мобильные телефоны гражданприходят сообщения с рекомендацией установить сертификаты безопасности наабонентские устройства в целях защиты от хакерских атак.