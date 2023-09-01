Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.29 eur/kzt 498.22

    rub/kzt 4.84 cny/kzt 64.21
Прогноз погоды
Астана+14 +17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мнения

    Зачем Казахстану новая налоговая политика, рассказал Талгат Калиев

    1 Сентября 2023, 18:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев поделился своим мнением относительно Послания Президента РК, передает МИА «Казинформ».

    «Заявление Президента о референдуме — это главный показатель того, что Президент знает всё, что говорит и обсуждает народ. То есть, Президент ответил на запрос казахстанцев», - считает политолог.

    Также спикер прокомментировал, что даст новая налоговая политика государству и бизнесу.

    «Налоговая политика рассматривается сразу в нескольких аспектах. Не забывайте, что у нас существует целый ряд льгот. Нужно их упорядочить, оставить только те, которые реально востребованы. Должны остаться только те, которые привлекут инвесторов, сектор производства, остальное нужно удалить», - отметил Талгат Калиев.

    По его словам, самое важное изменение — это то, что теперь налоги, которые собираются в регионах, потом отправляются в центр, снова будут возвращаться в регионы.

    «Теперь акимам будет еще более выгодно развивать местный бизнес, потому что собирается больше налогов. Поэтому и районным акимам дают такую свободу. Когда у районного акима будет свой бюджет, он будет поддерживать то, чтобы инвесторы открывали бизнес. Так мы приближаемся к похожей системе в других странах», - резюмировал эксперт.

    Автор:

    Данира Искакова

    Послание Президента РК-2023
    Новости по теме
    Новости по теме
    От «казахстанского содержания» - к реальной локализации и импортозамещению
    Давно назрело - эксперты об инициативе президента трансформировать работу НПП «Атамекен»
    Казахстан позиционирует себя как выгодное направление для инвестиций в конкретные отрасли - эксперт
    Странам Ближнего Востока необходимо использовать казахстанский опыт - иорданские эксперты о Послании Президента
    Популярное
    1 Возводить бизнес-центр запретили компании в Таразе
    2 Автомобили тонут в Семее
    3 Минтуризма и спорта прокомментировало пропажу руководителя федерации ММА
    4 Елену Рыбакину лишат позиции в рейтинге WTA
    5 Фермеры ЗКО предлагают ограждать поля сеткой для защиты от сайгаков