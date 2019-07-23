Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Зачем казахстанцам нужно устанавливать сертификат безопасности на устройства

    23 Июля 2019, 11:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев рассказал о том, зачем гражданам необходимо устанавливать сертификат безопасности на мобильное устройство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как вы думаете, детям полезно видеть в интернете какого-то рода материалы, которые касаются экстремистского, террористического характера, порнографию, в конце концов? Вот сертификат безопасности как раз позволяет вам всем эти вопросы решить. Вы прекрасно знаете о том, что это на добровольной основе», - сказал Аскар Жумагалиев.

    Министр добавил, что сертификат защитит мобильники от вирусов.

    «Это позволяет вам решать проблемы с безопасностью, в том числе и с информационной. В настоящее время случаи заражение какими-то вирусами - не редкость, так вот, этот сертификат вам будет помогать», - отметил Аскар Жумагалиев.

    По его словам, в отношении доступа данных третьим лицам все определено соответствующим законом.

    «Конституция и статья 12 сегодня определяют, что данные и вообще в целом какие-либо возможности не могут осуществляться гражданами, третьими лицами по отношению к какому-либо другому лицу. Второе: действует закон об оперативно-розыскной деятельности, который определяет и регулирует все подобного рода мероприятия», - подчеркнул Аскар Жумагалиев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Связь, ТВ, IT
    Новости по теме
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам