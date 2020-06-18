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Зачем Антикоррупционная служба мониторит родительские чаты перед ЕНТ

18 Июня 2020 19:33
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Зачем Антикоррупционная служба мониторит родительские чаты перед ЕНТ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях обеспечения открытости и объективности сдачи теста приказом Министерства образования и науки во всех регионах страны создана рабочая группа, в состав которой вошли представители специальной мониторинговой группы, представители проектного офиса «Адалдық алаңы» и сотрудники Агентства РК по противодействию коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отметили в Антикоррупционной службе, основной целью данной группы будет мониторинг за «чистотой» проведения тестирования. В случае обнаружения каких-либо несоответствий либо нечестной сдачи теста проверяющие обязаны будут сообщать об этом ответственным лицам.

Сейчас Агентство проводит мониторинг социальных сетей, родительских групп в мессенджерах WhatsApp, по которому выявляются случаи, когда неизвестные граждане за определенную сумму обещают обеспечить положительные результаты за ЕНТ.

В связи с этим Агентство призывает учеников сдавать тесты, полагаясь только лишь на свои знания, а родителей предупреждает о том, что за дачу взятки для положительной оценки по итогам тестирования предусмотрена уголовная ответственность и лишение свободы.

Если граждане столкнулись с такими случаем, необходимо позвонить в антикоррупционный Call-center 1424.

В целом, Агентство совместно с Министерством образования и науки ведет активную работу по продвижению идеологии добропорядочности и академической честности.



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#Образование   #Коррупция  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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