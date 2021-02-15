Зачастую складывается ситуация, когда контролирующие органы разворачивают настоящие репрессии - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил перед представителями надзорного органа ряд конкретных задач. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В качестве первой задачи Президент определил неукоснительную защиту прав граждан и предпринимателей. За прошедшие 10 лет усилия государства по защите бизнеса способствовали трехкратному снижению количества проверок предпринимателей. Ощутимый эффект дал введенный Главой государства мораторий, в результате которого проверки субъектов малого бизнеса только за один 2020 год сократились в 5 раз. Однако незаконные проверки продолжаются.

«За последние три месяца в мобильные группы по защите бизнеса по таким фактам поступило более 500 обращений предпринимателей. Зачастую складывается ситуация, когда контролирующие органы, получив малейший повод, разворачивают самые настоящие репрессии. Изымается документация, которую бизнесмен не может получить обратно месяцами. Вместо работы весь персонал ходит на допросы. Такие перегибы недопустимы. Прокуроры обязаны обеспечить неукоснительное соблюдение законности в отношениях бизнеса со всеми без исключения правоохранительными органами», — отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев еще раз напомнил, что незаконное вмешательство госслужащих в бизнес, воспрепятствование его деятельности должно рассматриваться как тяжкое преступление. Это не только громкая фраза, это призыв к действию, убежден Президент. Органам прокуратуры необходимо иметь это в виду, тем более данное положение будет оформлено законодательно. Это особенно актуально в период снижения темпов экономического роста.

Глава государства поручил прокуратуре совместно с судами выявлять все неэффективно работающие нормы и необоснованные акты. Для этого своевременно должна заработать Единая платформа для обращений граждан.

Касым-Жомарт Токаев также акцентировал внимание на криминогенной ситуации в стране. Он заявил, что, несмотря на заметное снижение преступности в условиях карантинных ограничений, после их ослабления наоборот следует мобилизовать усилия.

«Негативные последствия пандемии в экономике и социальной сфере могут спровоцировать рост преступлений и правонарушений. Правоохранительные органы должны быть к этому готовы. Любые попытки криминальных кругов воспользоваться непростой ситуацией в стране необходимо жестко подавлять в зародыше», — подчеркнул Глава государства.

Президент напомнил о своем поручении оптимизировать Уголовный кодекс. Генеральная прокуратура должна провести эту работу в координации с правоохранительными, специальными государственными органами и министерством юстиции. По его мнению, в данном вопросе обязательно следует учесть мнение широкой общественности, предложения гражданских активистов и экспертов.

«Не нужно распылять усилия следственно-оперативного аппарата на малозначительные правонарушения. Когда сотрудник перегружен делами, он отдает приоритет тем из них, которые легче всего оформить и отправить в суд. В такой ситуации права граждан и реальная борьба с преступностью отходят на второй план. Поэтому у нас потерпевшие месяцами ждут каких-либо результатов от работы следователей. Усугубляет положение недостаточная укомплектованность следственных органов профессиональными кадрами. Прокуратура как координатор деятельности всей правоохранительной системы должна своевременно реагировать на подобные проблемы и совместно с коллегами решать их», — убежден Касым-Жомарт Токаев.

В качестве третьей задачи Президент обозначил координацию деятельности правоохранительных органов, заострив внимание на необходимости эффективного использования всего потенциала взаимодействия не только в рамках правоохранительной системы, но и с другими госорганами.

«К примеру, многие наши сограждане становятся жертвами финансовых пирамид. Только по одному уголовному делу проходит более 17 тысяч потерпевших. Для реализации подобных преступных схем злоумышленники многократно проводят однотипные транзакции и только затем исчезают из поля зрения. При своевременном обнаружении такой подозрительной активности можно было бы уберечь множество людей от опрометчивых шагов и обеспечить неотвратимость наказания мошенников. Я также обращаюсь к вновь созданному Агентству по финансовому мониторингу. Здесь могут помочь информационные ресурсы финансового мониторинга. Поэтому следует наладить с ними полноценное сотрудничество для пресечения преступлений в этой сфере. В целом, прокуратура в таких вопросах должна быть максимально проактивной, инициативной», — уверен он.

Глава государства призвал наладить координацию действий правоохранительных структур в рамках их функций.

«Большая ошибка – заимствовать полномочия друг у друга, устраивать своебразное перетягивание каната. Понятно, что никто не хочет терять полномочия. Но во главу угла нужно ставить не личные амбиции и ведомственные интересы, а интересы всего общества и государства. В этой связи необходимо переформатировать деятельность Координационного совета. Его задача – координация реформ в органах внутренних дел, финансового мониторинга и антикоррупционной службе, поиск новых подходов к улучшению работы всей правоохранительной системы», — констатировал Касым-Жомарт Токаев.