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    Забытый в машине ребенок погиб из-за сильной жары в США

    22 Июня 2022, 14:56

    ХЬЮСТОН. КАЗИНФОРМ – 5-летний мальчик умер после того, как его оставили в раскаленной машине в городе Хьюстон штата Техас при рекордно высокой температуре на улице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

    По данным полиции, ребенок находился в машине, припаркованной возле его дома, в течение нескольких часов, прежде чем его нашли мертвым.

    В понедельник в Хьюстоне было 39 градусов по Цельсию, что являлось самой высокой температурой с 2011 года.

    Родители готовились к празднованию дня рождения сестры мальчика и им потребовалось некоторое время, чтобы заметить, что ребенка нет в доме.

    В отчете полиции говорится, что мальчик знал, как отстегнуться от сиденья и самостоятельно выйти из автомобиля своей семьи, но в тот день он находился в арендованной машине, в которой на двери не было никакого замка безопасности для детей. По данным национальной некоммерческой организации KidsAndCars.org., он стал пятым ребенком, погибшим в раскаленной машине в США в этом году.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    США Мировые новости
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