Заброшенный дом горел на левом берегу столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пожар разгорелся в двухэтажном заброшенном доме на левом берегу Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информация о пожаре распространилась в социальных сетях.

В пресс-службе ДЧС столицы сообщили, что 10 апреля в 17: 55 часов пожарные подразделения ДЧС города Нур-Султана выехали на поступившее сообщение о том, что горит заброшенный дом по адресу: ул. Бокейхана, 11/1.

«По прибытию огнеборцев было установлено, что горит двухэтажный заброшенный нежилой дом, полностью охваченный огнём, на предварительной площади 200 кв. м. В ликвидации пожара задействовано 15 человек личного состава и 3 единицы техники ДЧС», - пояснили в департаменте по чрезвычайным ситуациям столицы.

Пожар локализован в 19:07. Жертв и пострадавших нет.