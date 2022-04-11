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    19:14, 10 Апрель 2022 | GMT +6

    Заброшенный дом горел на левом берегу столицы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пожар разгорелся в двухэтажном заброшенном доме на левом берегу Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Информация о пожаре распространилась в социальных сетях.

    В пресс-службе ДЧС столицы сообщили, что 10 апреля в 17: 55 часов пожарные подразделения ДЧС города Нур-Султана выехали на поступившее сообщение о том, что горит заброшенный дом по адресу: ул. Бокейхана, 11/1.

    «По прибытию огнеборцев было установлено, что горит двухэтажный заброшенный нежилой дом, полностью охваченный огнём, на предварительной площади 200 кв. м. В ликвидации пожара задействовано 15 человек личного состава и 3 единицы техники ДЧС», - пояснили в департаменте по чрезвычайным ситуациям столицы.

    Пожар локализован в 19:07. Жертв и пострадавших нет.


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    Пожар Происшествия, ЧС Астана Главная для mail.ru Происшествия
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