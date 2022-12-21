Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Строительство

    Заброшенные дома и здания в Костанайской области могут реконструировать под жилье

    21 Декабря 2022, 05:55

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В районах и городах Костанайской области проведена работа по выявлению заброшенных домов и зданий, чтобы в дальнейшем их реконструировать под жилье. Об этом сообщил руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Берик Танжариков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно проведенного анализа, из 20 регионов области в 14 имеются пустующие здания. По данным местных исполнительных органов, всего в области имеется 51 объект, подлежащий реконструкции. При этом в 5 регионах (городах Аркалык и Лисаковск, районе Беймбета Майлина, Камыстинском, Наурзумском районах) имеются разработанные проектно-сметные документации на 11 объектов.

    Кроме того, в 6 регионах области (городах Аркалык и Лисаковск, районе Беймбета Майлина, Карасуском, Денисовском, Мендыкаринском районах) имеется проектно- сметная документация на строительство многоквартирных жилых домов. Однако документы требуют корректировки, так как стоимость была определена в ценах 2020 года», - сообщил Берик Танжариков.

    Проведенный анализ показал, что в городе Аркалыке имеются 5 объектов общей площадью 11,6 тысячи квадратных метров на 436 квартир (4 здания общежитий и одно здание жилого дома), подлежащих реконструкции под жилье.

    «Предварительная стоимость разработки проектно-сметной документации на реконструкцию этих объектов с получением экспертизы и строительством составляет около 2,2 млрд тенге, стоимость одного проекта варьируется от 250 млн тенге до 670 млн тенге. То есть, целесообразным и эффективным будет проводить реконструкцию существующих зданий, имеющих проектно-сметную документацию», - добавил Берик Танжариков.

    Таким образом, по мнению руководителя профильного ведомства, стоимость реконструкции в разы сэкономит бюджетные средства, а также улучшится внешний вид населенного пункта.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Жилье Костанай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Будет ли у жамбылских аграриев поливная вода?
    До 3,6 млрд тенге увеличится финансирование жилищной программы «Алатау жастары»
    Ключи от квартир получили 90 семей в Темиртау
    Пожилую мать-героиню незаконно сняли с очереди на жилье в Петропавловске
    Популярное
    1 Резкое понижение температуры воздуха прогнозируют в СКО
    2 Страны Центральной Азии должны укреплять связи по всем направлениям – Ерлан Карин
    3 Глава дискуссионного клуба «Валдай» обозначил главные проблемы современной медиасферы
    4 Интернет-платформы начинают коммерциализировать тему раскрутки СМИ в Сети - эксперт
    5 Представители молодого поколения ошибочно считают, что телевидение умерло - Ляззат Танысбай
    Новости партнеров