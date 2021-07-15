Заболевший после первого компонента вакцины от КВИ будет прививаться заново
«Если человек после первой дозы вакцины от коронавируса заболел, то он получает соответствующее лечение. Естественно, в период лечения он вторую дозу не получает. После выздоровления любая вакцинация у нас начинается после истечения трех-шести месяцев. Соответственно, если он заболел после получения первого компонента, то получает лечение и еще ждет от трех до шести месяцев после выздоровления. Соответственно, он начинает полный курс вакцинации по истечении полугода после выздоровления», - сказала Роза Кожапова, уточнив, что полный курс вакцинации начинается с первой дозы.
«Мы во всех постановлениях сейчас даем, что люди, которые переболели коронавирусом, в течение 3 месяцев не получают вакцину и являются освобожденными от вакцинации, они не отстраняются от посещения каких-либо организаций, от работы и ПЦР у нас не сдают», - отметила руководитель управления Минздрава на брифинге в СЦК.
Она также напомнила, что антитела к коронавирусу содержатся в среднем шесть месяцев.
Ранее в Минздраве рассказали о случае заболевания коронавирусом пациента, купившего паспорт вакцинации. При этом у него была выявлена тяжелая форма заболевания.