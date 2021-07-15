Заболевший после первого компонента вакцины от КВИ будет прививаться заново

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заболевшие после первого компонента вакцины от коронавируса должны будут привиться заново. Об этом сообщила руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения РК Роза Кожапова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если человек после первой дозы вакцины от коронавируса заболел, то он получает соответствующее лечение. Естественно, в период лечения он вторую дозу не получает. После выздоровления любая вакцинация у нас начинается после истечения трех-шести месяцев. Соответственно, если он заболел после получения первого компонента, то получает лечение и еще ждет от трех до шести месяцев после выздоровления. Соответственно, он начинает полный курс вакцинации по истечении полугода после выздоровления», - сказала Роза Кожапова, уточнив, что полный курс вакцинации начинается с первой дозы.

«Мы во всех постановлениях сейчас даем, что люди, которые переболели коронавирусом, в течение 3 месяцев не получают вакцину и являются освобожденными от вакцинации, они не отстраняются от посещения каких-либо организаций, от работы и ПЦР у нас не сдают», - отметила руководитель управления Минздрава на брифинге в СЦК.

Она также напомнила, что антитела к коронавирусу содержатся в среднем шесть месяцев.

Ранее в Минздраве рассказали о случае заболевания коронавирусом пациента, купившего паспорт вакцинации. При этом у него была выявлена тяжелая форма заболевания.