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    Заболевшая коронавирусом туркестанка родила здорового ребенка

    14 Апреля 2021, 22:05

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Заболевшая коронавирусом жительница Туркестанской области родила здорового ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    В Туркестанской области COVID-19 выявили у 20-летней беременной женщины. В Сайрамскую районную инфекционную больницу она с симптомами ОРВИ поступила на 39-ой неделе беременности. Результат анализов показал, что у пациентки коронавирусная инфекция. Врачи провели консилиум и назначили лечение.

    В результате женщина родила здорового ребенка весом 3,4 кг. У малыша сразу взяли пробу на коронавирус, результат отрицательный. В настоящее время состояние матери и ребенка врачи оценивают как стабильное. Это первая беременность молодой мамы.

    Стоит отметить, что в прошлом году в регионе благополучно родили 122 женщины, инфицированных коронавирусом. В Туркестанской области с начала года родилось около 15 тысяч детей, а в 2020 году - 61 274. Регион лидирует по рождаемости в республике.

    Автор:

    Туркестанская область Здравоохранение Демография Общество Коронавирус в РК
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