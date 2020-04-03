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    Заболевшая коронавирусом костанайка прибыла из Шарм-эль-Шейха

    3 Апреля 2020, 20:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны подробности о зарегистрированном случае коронавирусной инфекции в Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    По информации Марата Жундубаева, заместителя акима Костанайской области, г ражданка 1991 г.р., жительница г. Костанай, прибыла рейсом 490 Шарм-эль-Шейх–Алматы в г. Алматы 23 марта, где был выявлен инфицированный пассажир. Она и четверо жителей Костанайской области с этого рейса были обследованы лабораторно на наличие КВИ, результаты были отрицательными. В связи с чем, они выехали по месту проживания в Костанайскую область на поезде со станции Отар Жамбылской области.

    Получив информацию от ответственных специалистов г. Алматы, органы Департаментов полиции, а также контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области, согласно алгоритму, обеспечили немедленную госпитализацию данных лиц по прибытию в Костанайскую область, а также всех контактных, включая проводников вагона. Всего - 12 человек. При госпитализации взяты анализы, результаты были отрицательными.

    При повторном исследовании на 12-ый день после контакта у данной гражданки выявлен положительный результат КВИ, у остальных контактных - отрицательный.

    В настоящее время она переведена в инфекционное отделение областной больницы, где будет проходить лечение. Состояние больной удовлетворительное.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Египет
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