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    Заболевание коронавирусом приобретает сезонный характер – Президент РК

    21 Мая 2021, 15:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость сотрудничества в вопросах борьбы с коронавирусом в рамках ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С февраля этого года в Казахстане активно ведется вакцинация населения российским препаратом «Спутник V». Благодаря содействию России производство данного препарата налажено в нашей стране. Это яркий пример успешной научно-промышленной кооперации. Такой опыт вполне возможно масштабировать и внедрять в других отраслях», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

    Глава государства добавил, что параллельно Казахстаном была разработана отечественная вакцина.

    «Таким образом, Казахстан стал одной из десяти стран, имеющих собственную вакцину. Проведенные клинические исследования доказали ее эффективность и безопасность. Вместе с тем, по всем прогнозам, заболевание ковидом приобретает сезонный характер. Очевидно, что залогом успеха в борьбе с вирусом является иммунизация населения. Считаем крайне важным - продолжение сотрудничества и взаимодействия в данной сфере», - добавил Президент Казахстана.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана ЕАЭС Коронавирус в РК Вакцинация
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