Заболеваемость туберкулезом выросла на 35% в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На заседании акимата Северо-Казахстанской области разбирались в причинах роста заболеваемости туберкулезом в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

И.о. руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Татьяна Горлова сообщила, что с начала года выявили 102 новых случая, что на 26 больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

«В прошлом году отмечалось снижение заболеваемости, больные туберкулезом не выявлялись на должном уровне. В этом году в связи с активным выявлением больных при профилактических осмотрах отмечается рост заболеваемости. Превышение областного показателя - в Есильском, Тайыншинском, Айыртауском и Кызылжарском районах. Из 97 случаев туберкулеза органов дыхания с бактериовыделением – 49. Больные с запущенными формами туберкулеза легких являются основным резервуаром инфекции, и результаты их реабилитации являются одним из важнейших показателей эффективности противоэпидемических мероприятий», - сообщила Т. Горлова.

Она добавила, что есть незначительное снижение заболеваемости среди детей до 18 лет.

«Ранняя диагностика туберкулеза является залогом успешного лечения. План флюорографического обследования группы высокого риска выполнен на 89,5%. Одним из основных факторов, влияющих на улучшение эпидемиологической ситуации в регионе, является социальная поддержка больных туберкулезом. Практика показывает, что недостаточная социальная поддержка больных приводит к заболеванию контактных по семье лиц, снижению перспектив излечения и развитию рецидивов заболевания у больного. Значительная часть пациентов по социально-профессиональному статусу являются безработными. За полгода 290 больных получили социальную помощь на сумму 15,6 млн тенге», - проинформировала Т. Горлова.

Глава региона Кумар Аксакалов считает, что департамент по контролю в сфере оказания медицинских услуг должен дать оценку работе управления здравоохранения области.

«Если причины роста заболеваемости туберкулезом обоснованы, согласимся. Если есть недоработка, то надо об этом говорить», - сказал аким области.



