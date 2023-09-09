Заболеваемость туберкулезом снизилась вдвое в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За последние 5 лет в стране отмечаются значительные положительные изменения в эпидемиологической ситуации по туберкулезу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на министерство здравоохранения РК.

По данным Минздрава, на сегодняшний день эффективность лечения больных туберкулезом в Казахстане является одной из самых высоких в мире и среди впервые выявленных больных с чувствительным туберкулезом она составила 88,2% (стандарт ВОЗ – не менее 85%) и с лекарственной устойчивостью – 80,2% (стандарт ВОЗ – до 80% к 2025 году).

За последние 5 лет в стране отмечаются значительные положительные изменения в эпидемиологической ситуации по туберкулезу.

Показатель заболеваемости туберкулезом снизился с 81,7 в 2018 году до 36,5 на 100 тысяч населения в 2022 году, что составляет 55,3% и смертности – с 7,4 в 2018 году до 1,6 в 2022 году, что составляет 78,4%.

При анализе показателей за 8 месяцев 2023 года также отмечается снижение заболеваемости туберкулезом на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составляет 35,6 на 100 тысяч населения, а также снижение смертности на 20%, что составляет 1,2 на 100 тысяч. населения.

Этот факт свидетельствует о многолетней стабилизации эпидемиологической ситуации по РК.

Сокращаются сроки лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью.

ВОЗ рекомендует краткосрочные режимы лечения (9-12 месяцев лечения вместо 24 месяцев). Используются новые эффективные противотуберкулезные препараты (бедаквилин, деламанид) при лечении МЛУ ТБ и ТБ с широкой лекарственной устойчивостью. Во время амбулаторного приема препаратов используются новые технологии контроля за течением болезни с помощью сотовых телефонов, планшетов и мобильных приложений (видеоконтролируемое лечение).

В соответствии с законодательством РК, пациентам с туберкулезом оказывается психо-социальная поддержка. По итогам 2022 года более 95% пациентов, получающих амбулаторное лечение, были охвачены мерами социальной поддержки.

Чтобы максимально выполнить все обязательства стратегии END TB, Казахстан развивает Национальное Партнерство «Остановим ТБ в Казахстане», вовлекает все структуры общества, в том числе НПО, в мероприятия по снижению бремени туберкулеза.