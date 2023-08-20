Заболеваемость туберкулезом снизилась почти на 20% в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Почти на 20 процентов снизилась заболеваемость туберкулёзом в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления здравоохранения.

Об этом стало известно на адвокационном совещании по борьбе с туберкулёзом, которое состоялось под председательством заместителя акима области Алтынай Амреновой. В нём приняли участие руководители медицинских и социальных учреждений, депутаты маслихатов, представители общественных организаций и группы реализации проекта Гранта Глобального фонда при Национальном научном центре фтизиопульмонологии. На встрече были обсуждены вопросы борьбы с туберкулёзом и его профилактики.

Открывая совещание, заместитель главы региона Алтынай Амренова отметила важность объединения усилий на пути достижения цели по туберкулезу и устранения рисков, которые носят глобальный характер.

«Целью сегодняшней встречи является снижение заболевания туберкулеза путем объединения усилий заинтересованных организаций для ее ликвидации, как эпидемии через развитие партнерства «Стоп, туберкулез». Тема этого года привлекает внимание к туберкулезу и к тому, что в наших общих силах покончить с туберкулезом к 2030 году и, следовательно, достичь целей устойчивого развития», - подчеркнула Алтынай Амренова.

Руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нурлан Ахильбеков в своём выступлении отметил, что ежегодно в мире заболевает туберкулезом 10 миллионов человек, 3 миллиона умирают, из них 8 тысяч ежедневно. Вместе с тем, туберкулез - безусловно, социальная болезнь.

«Приоритетом противотуберкулезной службы является профилактика туберкулеза, его своевременное выявление и успешное лечение. В Казахстане внедрены все рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения современные подходы контроля туберкулеза. Несмотря на достигнутые успехи по выявлению и лечению, Казахстан стремится к достижению амбициозных целей - прекращению страданий и смертей от туберкулеза», - добавил Нурлан Ахильбековов.

Как сообщил директор Акмолинского областного центра фтизиопульмонологии Жумабек Махашев, с начала года зарегистрировано 164 новых случая туберкулеза. Из них 147 случаев легочного туберкулеза и 17 случаев внелегочного туберкулеза. По обращаемости выявлен 61 пациент, профилактическим осмотром - 103. Он отметил важность мероприятий по профилактике и выявлению туберкулёза.

«По итогам 7 месяцев 2023 года в области флюорографически осмотрены 244 510 человек или 90,8%. Обследования лиц высокой группы риска составили 25 тысяч 749 человек. Ведется на постоянной основе работа с Общественным фондом по профилактике и снижению заболеваемости туберкулезом «ИГІЛІК», - отметил Жумабек Махашев.

Об актуальных вопросах борьбы и профилактики туберкулёза также рассказали координатор программ по ТБ ГРП ГФ при ННЦФ Гульназ Мусабекова, координатор НПО Татьяна Маркабаева и координатор ОФ «Игілік» Айман Темирханова.