Заболеваемость серозным менингитом растет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с начала года зарегистрировано 76 случаев лабораторно подтвержденных случаев серозного менингита энтеровирусной этиологии. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается незначительный рост заболеваемости на 0,7%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыковой, заболеваемость регистрируется в основном среди детей в возрасте до 14 лет.

«По контингентам заболеваемость преобладает среди учащихся школ, удельный вес которых составил - 63,1% (48 случаев), среди организованных детей посещающих детские дошкольные учреждения зарегистрировано 16 случаев (21,1%) и 11 случаев зарегистрировано среди неорганизованных детей (14,5%)», - отметила она.

Согласно проведенному опросу, пациенты свое заболевание связывают с перенесенным ОРВИ, несоблюдением личной гигиены, употреблением плохо мытых фруктов, овощей.

«За указанный период осуществлялся контроль за внешней средой, отобраны 16 проб сточной воды - результат отрицательный, 61 проба воды из открытых водоемов - результат отрицательный, 151 проба воды из фонтанов и бассейнов с отрицательным результатом», - добавила Асель Калыкова.

Энтеровирусы относятся к семейству пикорновирусов. Они включают три типа вирусов полиомиелита, 23 типа вирусов Коксаки А, шесть типов вирусов Коксаки В, 31 типов ЕСНО-вирусов и еще четыре типа энтеровирусов 68-71. Входят в группу кишечных вирусов. Энтеровирусы способны вызвать у человека целый ряд заболеваний, объединяемых общим термином энтеровирусные инфекции: серозный менингит, неспецифические лихорадочные состояния, отек легких, экзантемы, перикардит, миокардит, даже параличи, а также многие другие.

Пути передачи энтеровирусной инфекции разнообразны. Заражение энтеровирусами возможно: фекально-оральным путем - через загрязненные продукты питания, овощи и фрукты, воду, при купании в открытых водоемах, бассейнах, бытовым путем - при непосредственном контакте с вирусоносителем, или через обсемененные предметы домашнего обихода и воздушно-капельным путем - при кашле, чихании через мельчайшие капельки слюны, мокроты.

Наиболее уязвимыми к энтеровирусной инфекции являются дети от 3 до 6 лет, с возрастом восприимчивость организма к возбудителям инфекции снижается и соответственно взрослые серозным менингитом болеют значительно реже. Наиболее тяжелое течение заболевания проявляется у детей в возрасте до 1 года.

Чаще всего заболевание начинается с легких признаков простуды. Позже появляется резкая слабость, недомогание, повышение температуры тела до 39-40 градусов, головная боль, тошнота, рвота, боль в животе и даже судороги. При появлении первых подозрительных признаков заболевания необходимо срочно обратиться к врачу, так как энтеровирусная инфекция, в том числе серозный менингит, опасны своими последствиями (потеря слуха и зрения, задержка развития психики).

В целях профилактики заболевания эпидемиологи Алматы рекомендуют соблюдать следующие правила:

- для питья использовать только кипяченую или бутилированную воду;

- мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после каждого посещения туалета, строго соблюдать правила личной и общественной гигиены;

- перед употреблением фруктов и овощей их необходимо тщательно мыть с применением щетки и последующим ополаскиванием кипятком;

- во время чихания и кашля закрывать рот рукой, салфеткой, платком, мыть руки как можно чаще;

В летний сезон:

- купаться только в официально разрешенных местах, при купании стараться не заглатывать воду;

- в период подъема заболеваемости воздержаться от посещения бассейнов, аквапарков и купания в открытых водоемах;

- не приобретать продукты у частных лиц и в неустановленных для торговли местах;

- регулярно проветривать помещения, с проведением влажной уборки;

- не отправлять в организованные коллективы больных детей.