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    Заболеваемость серозным менингитом растет в Алматы

    15 Июля 2023, 12:34

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с начала года зарегистрировано 76 случаев лабораторно подтвержденных случаев серозного менингита энтеровирусной этиологии. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается незначительный рост заболеваемости на 0,7%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыковой, заболеваемость регистрируется в основном среди детей в возрасте до 14 лет.

    «По контингентам заболеваемость преобладает среди учащихся школ, удельный вес которых составил - 63,1% (48 случаев), среди организованных детей посещающих детские дошкольные учреждения зарегистрировано 16 случаев (21,1%) и 11 случаев зарегистрировано среди неорганизованных детей (14,5%)», - отметила она.

    Согласно проведенному опросу, пациенты свое заболевание связывают с перенесенным ОРВИ, несоблюдением личной гигиены, употреблением плохо мытых фруктов, овощей.

    «За указанный период осуществлялся контроль за внешней средой, отобраны 16 проб сточной воды - результат отрицательный, 61 проба воды из открытых водоемов - результат отрицательный, 151 проба воды из фонтанов и бассейнов с отрицательным результатом», - добавила Асель Калыкова.

    Энтеровирусы относятся к семейству пикорновирусов. Они включают три типа вирусов полиомиелита, 23 типа вирусов Коксаки А, шесть типов вирусов Коксаки В, 31 типов ЕСНО-вирусов и еще четыре типа энтеровирусов 68-71. Входят в группу кишечных вирусов. Энтеровирусы способны вызвать у человека целый ряд заболеваний, объединяемых общим термином энтеровирусные инфекции: серозный менингит, неспецифические лихорадочные состояния, отек легких, экзантемы, перикардит, миокардит, даже параличи, а также многие другие.

    Пути передачи энтеровирусной инфекции разнообразны. Заражение энтеровирусами возможно: фекально-оральным путем - через загрязненные продукты питания, овощи и фрукты, воду, при купании в открытых водоемах, бассейнах, бытовым путем - при непосредственном контакте с вирусоносителем, или через обсемененные предметы домашнего обихода и воздушно-капельным путем - при кашле, чихании через мельчайшие капельки слюны, мокроты.

    Наиболее уязвимыми к энтеровирусной инфекции являются дети от 3 до 6 лет, с возрастом восприимчивость организма к возбудителям инфекции снижается и соответственно взрослые серозным менингитом болеют значительно реже. Наиболее тяжелое течение заболевания проявляется у детей в возрасте до 1 года.

    Чаще всего заболевание начинается с легких признаков простуды. Позже появляется резкая слабость, недомогание, повышение температуры тела до 39-40 градусов, головная боль, тошнота, рвота, боль в животе и даже судороги. При появлении первых подозрительных признаков заболевания необходимо срочно обратиться к врачу, так как энтеровирусная инфекция, в том числе серозный менингит, опасны своими последствиями (потеря слуха и зрения, задержка развития психики).

    В целях профилактики заболевания эпидемиологи Алматы рекомендуют соблюдать следующие правила:

    - для питья использовать только кипяченую или бутилированную воду;

    - мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после каждого посещения туалета, строго соблюдать правила личной и общественной гигиены;

    - перед употреблением фруктов и овощей их необходимо тщательно мыть с применением щетки и последующим ополаскиванием кипятком;

    - во время чихания и кашля закрывать рот рукой, салфеткой, платком, мыть руки как можно чаще;

    В летний сезон:

    - купаться только в официально разрешенных местах, при купании стараться не заглатывать воду;

    - в период подъема заболеваемости воздержаться от посещения бассейнов, аквапарков и купания в открытых водоемах;

    - не приобретать продукты у частных лиц и в неустановленных для торговли местах;

    - регулярно проветривать помещения, с проведением влажной уборки;

    - не отправлять в организованные коллективы больных детей.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Здравоохранение Менингит Общество Здоровье
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