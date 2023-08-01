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    Заболеваемость раком легкого выросла среди женщин Бельгии

    1 Августа 2023, 08:19

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В честь Всемирного дня по борьбе с раком легкого, который отмечается 1 августа, бельгийский фонд по борьбе с данным заболеванием призвал обратить внимание на проблему курения среди женщин, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Рак легкого переместился с третьего на второе место по заболеваемости среди женщин Бельгии. По данным Бельгийского фонда по борьбе с раком, это напрямую связано с ростом курения среди женщин, который наблюдается в европейской стране за последние несколько лет.

    «Более того, этот вид заболевания по-прежнему трудно поддается лечению и имеет тяжелый прогноз», - предупреждает организация.

    Бельгийские активисты бьют тревогу по поводу новых цифр.

    «Увеличение количества курящих женщин в последние годы является причиной роста заболевания рака легкого», - поясняется в сообщении, в котором фонд призывает к усилению мер профилактики.

    Рак легких был на втором месте по заболеваемости среди мужчин Бельгии в 2021 году. Тогда было зарегистрировано 5675 новых случаев. В данное время рак также находится на втором месте среди женщин - более 3,5 тысяч новых случаев после рака молочной железы и рака толстой кишки.

    В 2021 году рак легкого унес жизни почти 6 тысяч жителей Бельгии, из них 3673 мужчины, а 1994 человека - женщины. Пятилетняя выживаемость после постановки серьезного диагноза остается низкой в европейской стране: 22,8% у мужчин и 31,4% у женщин.

    «Табак является причиной 90% этих видов рака. Важно продолжать пропагандировать профилактику, поддерживать курильщиков в отказе от вредной привычки и делать все возможное для воспитания поколения без табака», - заключили в Фонде по борьбе с раком в Бельгии.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия Европа Мировые новости
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