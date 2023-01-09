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    Заболеваемость птичьим гриппом достигла рекордного уровня в Японии

    9 Января 2023, 13:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом сезоне на японских птицефабриках было уничтожено рекордное количество птиц – почти 10 миллионов птиц, в связи резким увеличением случаев заражения птичьим гриппом по всей стране, сообщило в понедельник Министерство сельского хозяйства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KYODO NEWS.

    Число забитых цыплят возросло до 9,98 млн, так как префектура Ибараки, расположенная к северо-востоку от Токио, заявила в тот же день, что она начала выбраковку около 930 тысяч цыплят на ферме в городе Широсато после того, как генетическое тестирование подтвердило наличие штамма птичьего гриппа.

    По данным Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства, в период с ноября 2020 года по март 2021 года было уничтожено 9,87 млн особей.

    По состоянию на понедельник, в 23 из 47 префектур страны было подтверждено рекордное количество случаев заражения – 56.

    Первый в этом сезоне случай птичьего гриппа был подтвержден в октябре на птицефабрике в префектуре Окаяма на западе Японии.

    Считается, что последний всплеск птичьего гриппа в Японии совпал с прибытием перелетных птиц.

    Фото: english.kyodonews.net
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