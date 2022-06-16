Заболеваемость острыми кишечными инфекциями резко увеличилась в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – За пять месяцев этого года в Алматинской области зарегистрировано 269 случаев острой кишечной инфекции, из них 203 – это дети до 14 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области сообщили, что за пять месяцев прошлого года в регионе зафиксировано 155 случаев, из них 137 – дети до 14 лет.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость увеличилась на 73,5%», - отметили в ДСЭК.

По данным департамента, основными факторами передачи возбудителя являются испорченные продукты, немытые фрукты и овощи. Случаев, связанных с фактами инфицирования после употребления арбузов и мороженого не зарегистрировано.

Наиболее характерные признаки заболевания это – боль в области живота, тошнота, рвота, озноб, повышение температуры, диарея, а в тяжелых случаях выраженная интоксикация и обезвоживание.

Самое благоприятное время для развития микроорганизмов, способных вызывать острые кишечные заболевания и пищевые отравления – лето. Через воду, продукты питания, предметы домашнего обихода, игрушки и грязные руки возбудитель проникает в организм здорового человека.

Чтобы уберечь себя от заражения, необходимо строго соблюдать правила личной гигиены: всегда мыть руки с мылом, мыть фрукты, овощи, ягоды перед употреблением, пить кипяченную или бутилированную воду, тщательно прожаривать или проваривать продукты и мясо. Нельзя оставлять приготовленную пищу при комнатной температуре не более двух часов, а также следует обращать внимание на сроки годности, даты выработки.