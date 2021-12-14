Заболеваемость ОРВИ растет в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области отмечают рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Армана Кушбасова, с начала эпидсезона за медицинской помощью обратились 13 216 жителей региона с симптомами ОРВИ. Из них 6 297 – дети в возрасте до 14 лет. По сравнению с прошлым эпидсезоном, наблюдается рост заболеваемости ОРВИ в 1,5 раза.

На прошлой неделе в области зарегистрировали первые два случая гриппа H3N2. В прошлом году по области ни одного заболевшего гриппом не выявили.

Врачи обратились к жителям региона с просьбой не игнорировать нормы санитарно-эпидемиологической безопасности и не подвергать себя опасности заражения коронавирусом и другими ОРВИ и гриппом.

«Впереди четыре выходных дня. После каждого праздника эпидемиологическая ситуация ухудшается в связи с увеличением социальных контактов, пренебрежением карантинных мер. Прошу вас уменьшить количество социальных контактов, правильно носить маски, по возможности получить вакцину», - сказал А. Кушбасов.

Напомним, в Северо-Казахстанской области с 15 декабря ослабляют карантинные ограничения.