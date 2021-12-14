+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -20 °С
Алматы: -2 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Заболеваемость ОРВИ растет в СКО

14 Декабря 2021 20:55
Поделиться:
Заболеваемость ОРВИ растет в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области отмечают рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Запрет на фото- и видеосъемку утренников в детских садах объяснили в СКО
Не терпеть абьюзеров призывают полицейские жительниц СКО Аким СКО: Каждая пятая ферма в стране расположена в нашей области Превышение торговой надбавки на продукты зарегистрировали в СКО

По словам заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Армана Кушбасова, с начала эпидсезона за медицинской помощью обратились 13 216 жителей региона с симптомами ОРВИ. Из них 6 297 – дети в возрасте до 14 лет. По сравнению с прошлым эпидсезоном, наблюдается рост заболеваемости ОРВИ в 1,5 раза.

На прошлой неделе в области зарегистрировали первые два случая гриппа H3N2. В прошлом году по области ни одного заболевшего гриппом не выявили.

Врачи обратились к жителям региона с просьбой не игнорировать нормы санитарно-эпидемиологической безопасности и не подвергать себя опасности заражения коронавирусом и другими ОРВИ и гриппом.

«Впереди четыре выходных дня. После каждого праздника эпидемиологическая ситуация ухудшается в связи с увеличением социальных контактов, пренебрежением карантинных мер. Прошу вас уменьшить количество социальных контактов, правильно носить маски, по возможности получить вакцину», - сказал А. Кушбасов.

Напомним, в Северо-Казахстанской области с 15 декабря ослабляют карантинные ограничения.


Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Регионы  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Запрет на фото- и видеосъемку утренников в детских садах объяснили в СКО
Не терпеть абьюзеров призывают полицейские жительниц СКО
Аким СКО: Каждая пятая ферма в стране расположена в нашей области
Превышение торговой надбавки на продукты зарегистрировали в СКО
Популярное
1 Нурсултан Назарбаев: «Молодец Мария, ты являешься примером для молодежи!»
2 На каком месте по заболеваемости коронавирусом  находится Казахстан в мировом рейтинге
3 Метель, туман и гололед - погода 15 декабря в Казахстане
4 Первую смерть от штамма «омикрон» подтвердили в Великобритании
5 Первый случай заболевания омикрон-штаммом выявили в Китае
6 Нового заместителя акима области назначили в СКО
Читайте также
Незадачливый вор уснул на месте преступления в Петропавловске
Превышение торговой надбавки на продукты зарегистрировали в СКО
Нурсултан Назарбаев: «Молодец Мария, ты являешься примером для молодежи!»
На каком месте по заболеваемости коронавирусом  находится Казахстан в мировом рейтинге
Метель, туман и гололед - погода 15 декабря в Казахстане
Первую смерть от штамма «омикрон» подтвердили в Великобритании
Первый случай заболевания омикрон-штаммом выявили в Китае
Нового заместителя акима области назначили в СКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив