Заболеваемость ОРВИ и гриппом растет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы отмечается характерный сезон подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер в ходе брифинга РСК отметила, что с начала эпидсезона, с 1 октября по настоящее время в городе зарегистрировано более 86 тысяч случаев заболевания ОРВИ.

«Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то показатель заболеваемости превышает в 3,6 раза. Заболеваемость в 63% случаях была обусловлена детским населением», - сказала она.

По ее словам, повсеместно ведется лабораторный контроль за циркуляцией вируса гриппа в Алматы.

«На сегодня было подтверждено 25 случаев гриппа типа А (H3N2), и параллельно с начала эпидсезона также выявлены вирусы других ОРВИ: риновирус, коронавирус и так далее», - добавила спикер.

Санврач города заметила, что основным эффективным методом профилактики гриппа является вакцинация населения. В 2021 году акиматом города было приобретено 130 тысяч доз противогриппозной вакцины. Они все были распределены во все медицинские организации города - поликлиники.

«На сегодняшний день с 15 сентября, с того момента, как мы начали вакцинацию против гриппа населения, привито более 128 тысяч человек на средства бюджета, на платной основе привито более 3,5 тысячи населения, за счет работодателя - более 5 тысяч населения. В целом охват населения вакцинацией против гриппа на сегодня составляет 6,7%. Для стабильного заслона, для профилактики против гриппа нам необходимо обеспечить не менее 10% охвата вакцинацией против гриппа», - подчеркнула Асель Калыкова.