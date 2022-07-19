Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Заболеваемость КВИ в Казахстане выросла в 3,2 раза

    19 Июля 2022, 17:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании междуведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 министр здравоохранения РК Ажар Гиният информировала об эпидемиологической ситуации в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    «В РК за последнюю неделю зарегистрировано 8 тыс. 156 случаев КВИ и по сравнению с прошлой неделей заболеваемость выросла в 3,2 раза – с 2 тыс. 558 до 8 тыс. 156», - сообщила министр.

    При этом 78 % заболевших приходится на города Алматы, Нур-Султан, Шымкент и Алматинскую область, где регистрируется более 500 случаев КВИ за неделю.

    «При анализе статуса вакцинации заболевших установлено, что 89 % – это лица невакцинированные или прошедшие вакцинацию и ревакцинацию более шести месяцев назад», - отметила глава МЗ РК.

    А. Гиният информировала, что в связи с подъемом заболеваемости КВИ проведена подготовительная работа с руководителями УЗ и медицинских организаций регионов, по вопросам оказания медицинской помощи пациентам.

    Занятость инфекционных коек по республике составляет – 30 %, реанимационных – 5 %.

    Министр здравоохранения озвучила рекомендации управлениям здравоохранения в части обеспечения готовности и предупреждения распространения КВИ. Так, УЗ регионов необходимо усилить работу фильтр-кабинетов; взять на особый контроль распределение потоков пациентов в часы пик посещений организаций ПМСП; провести мониторинг во всех организациях ПМСП по чек листам готовности.

    Стоит отметить, что охват вакцинацией первым компонентом от общего населения составил 56,6 %, вторым компонентом – 55,1 %.

    Ревакцинацию получили 4,8 млн человек, или 67,9 % от подлежащего населения.

    «Во исполнении поручения Главы государства на расширенном заседании Правительства и учитывая, что более 80% больных это невакцинированные лица регионам необходимо активизировать кампанию ревакцинации населения», - подчеркнула А. Гиният.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как ядерная медицина существенно снижает смертность от онкозаболеваний
    Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибудет на станцию Тишинская
    На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца
    Какие больницы и поликлиники построят в Астане
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
    3 Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
    4 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    5 Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации