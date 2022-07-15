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    Заболеваемость ковидом выросла в 2,5 раза в Казахстане

    15 Июля 2022, 12:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в СЦК сообщила об эпидемиологической ситуации с распространением КВИ в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наряду с ростом заболеваемости в мире и в Казахстане с 20 июня отмечается рост заболеваемости КВИ, за последнюю неделю по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла в 2,5 раза», - сказала Ажар Гиният.

    По данным ведомства, в сутки регистрируется до 1300 случаев КВИ+ и до 15 случаев КВИ-.

    Несмотря на подъем заболеваемости, уровень госпитализации больных остается низким. По состоянию на 15 июля т.г. стационарную помощь по КВИ в республике оказывают 139 инфекционных больниц с мощностью 3282 койко-мест, госпитализировано 570 пациентов, занятость коек составляет 20% (570 коек из 2 817 коек).

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК Ажар Гиният
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