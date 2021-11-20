Заболеваемость коронавирусом в мире достигла максимума с конца августа

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире возросло за семь дней на 4,2 млн. Из подсчетов ТАСС, это на 0,9 млн превысило показатель прошлой недели и стало максимумом с конца августа, передает МИА «Казинформ».

Эпицентром распространения инфекции остается Европа, где власти ряда стран уже были вынуждены объявить об очередном локдауне.

При этом смертность из-за новой болезни на планете осталась на уровне прошлой недели - за семь дней в мире зарегистрировали около 52 тыс. летальных исходов. ТАСС собрал ключевую статистику пандемии.

Западная Европа - на максимуме

Если в октябре заболеваемость ковидом росла преимущественно в Восточной Европе, то в ноябре - в Западной, в странах которой от коронавируса привились в среднем около 70% жителей. Смертность во многих государствах вернулась к показателям весенней волны, но остается в разы меньше уровня прошлой зимы.

Выше всего в регионе заболеваемость в Германии - там в сутки регистрируют уже свыше 60 тыс. случаев заражения (больше только в США, где новую инфекцию диагностируют примерно у 90 тыс. человек в день) и около 300 смертей. Всего месяц назад число выявляемых случаев в стране было в десять раз меньше. Глава германского Минздрава Йенс Шпан не исключил, что из-за четвертой волны ковида придется вновь вводить локдаун.

На втором месте Великобритания, где заболеваемость держится на стабильно высоком уровне уже пятый месяц - в сутки коронавирус выявляют более чем у 40 тыс. человек. На этой неделе в Соединенном Королевстве зарегистрировали примерно на 13% больше заболевших, чем на прошлой.

Во Франции темпы распространения инфекции оказались максимальными с начала августа. За последние семь дней они выросли сразу вдвое, до 20 тыс. заражений в день.

В Австрии выявляют уже свыше 15 тыс. заразившихся в сутки - таких значений в стране еще не регистрировали. С 22 ноября в республике вводится общенациональный локдаун, который коснется и привившихся, а с февраля 2022 года австрийские власти планируют ввести обязательную вакцинацию.

Восточная Европа - локдауны и стабилизация

В Восточной Европе локдаун объявили уже несколько стран. Первой на этот шаг решилась Латвия, где он действовал с 21 октября до 15 ноября. Это позволило снизить заболеваемость сразу в три раза, но смертность продолжает расти - 17 ноября власти сообщили о 79 летальных случаях, что стало максимумом за пандемию.

С 22 ноября локдаун для не привившихся жителей вводят Чехия и Словакия, где вакцинацию прошли около 60% и менее 50% населения соответственно. В первой из этих стран выявляют уже 22,5 тыс. заражений в сутки, во второй - более 8 тыс.

В Польше (привились чуть более 55% жителей) за неделю зарегистрировали около 120 тыс. заболевших, однако власти пока не сообщают об ужесточении противоэпидемических мер.

При этом в тех восточноевропейских странах, где заболеваемость стала расти еще в начале осени, сейчас она серьезно снижается: так, в Румынии с середины октября она упала в шесть раз, примерно до 3 тыс. случаев в сутки, а в Болгарии с конца прошлого месяца - вдвое, до 2,5-3 тыс. В последние недели фиксируется спад и на Украине - там темпы распространения инфекции замедлились приблизительно на треть.

Ситуация на других континентах

За пределами Европы заболеваемость в целом идет на спад, и только в некоторых странах фиксируются новые вспышки. Среди них Соединенные Штаты - на этой неделе там выявили на 70 тыс. заразившихся больше, чем на предыдущей. В пятницу в США одобрили применение так называемых бустерных доз вакцин от компаний Pfizer/BioNTech и Moderna, но пока только для совершеннолетних (в стране разрешена вакцинация детей).

В Индии темпы распространения инфекции находятся на минимуме с начала года - около 10 тыс. случаев заражения в день. Однако уже третью неделю растет смертность - сейчас в сутки умирают примерно 350 заболевших.

В Турции, как и в Великобритании, заболеваемость стабильна уже несколько месяцев. В республике регистрируют свыше 20 тыс. инфицированных в день. При этом в странах Юго-Восточной Азии, где пик очередной волны ковида пришелся на конец лета - начало осени, ситуация стабилизировалась на невысоких показателях - так, на Филиппинах с сентября число выявляемых случаев заражения сократилось в 13 раз.