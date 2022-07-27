Заболеваемость коронавирусом в Казахстане выросла в 1,9 раза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За последнюю неделю 70 % заболевших коронавирусом приходится на города Алматы, Нур-Султан и Карагандинскую область, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане с 20 июня отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекции. За последнюю неделю по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла в 1,9 раза. В сутки регистрируется до 2 тыс. 700 случаев КВИ плюс и до 20 случаев КВИ минус», - сообщила вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова.

По ее данным, с марта регистрируются единичные летальные случаи, за июль скончались три больных с коронавирусом.

Как уточнила главный санврач Казахстана, за последнюю неделю 70 % заболевших приходится на три региона: Алматы, Нур-Султан и Карагандинскую область.