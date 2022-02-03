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    Заболеваемость коронавирусом в Алматинской области идет на спад

    3 Февраля 2022, 18:33

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области за последние две недели заболеваемость коронавирусомидет к уменьшению. Об этом стало известно в ходе брифинга на информационной площадке «Jetisy медиа», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как стало известно, недельный прирост заболеваемости коронавирусом в регионе снизился с 0,7% до 0,6%, суточный показатель заражении удерживается на уровне 290-360 случаев в день.

    Так, за последние сутки зарегистрировано 358 случаев.

    «Чаще всего болеют лица старше 50 лет, которые в общей структуре заболеваемости составляют 53,2%, многие из которых не получили вакцину против коронавирусной инфекции, 25,7% население активного трудоспособного возраста (30-49 лет). Дети и подростки составили 22,1%», - рассказал специалист-эпидемиолог управления здравоохранения Алматинской области Рандир Сахариев.

    Напомним, по матрице оценки эпидемиологической ситуации Алматинская область находится в «красной» зоне.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматинская область Здравоохранение Коронавирус в РК
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