Заболеваемость коронавирусом снизилась в ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев рассказал об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эпидемиологическая ситуация в регионе под контролем. За последнюю неделю выявлено 658 новых случаев. По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших уменьшилось на 9%», - сообщил аким Западно-Казахстанской области в ходе пресс-конференции в СЦК.

«Учитывая, что в течение двух месяцев область находится в «красной» зоне, для снижения наплыва жителей районов в областной центр с 1 мая в течение 14 дней были установлены блокпосты по периметру города Уральска и 6 районов. Данные меры позволили снизить наплыв жителей в областной центр и предотвратить проведение массовых мероприятий», - проинформировал аким.

По словам Гали Искалиева, в результате принятых мер заболеваемость в сутки снизилась с 200-250 в апреле до 90-100 случаев в мае. Мониторинговыми группами с 1 мая проведено 179 рейдов, проверено 965 объектов.