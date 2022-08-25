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    Заболеваемость коронавирусом снизилась в мире за неделю на 9% - ВОЗ

    25 Августа 2022 22:53

    ЖЕНЕВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Более 5,3 млн человек в мире заразились коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю, свыше 14 тыс. умерли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

    По сообщению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число случаев инфицирования снизилось по сравнению с предшествующими семью днями на 9%, а количество летальных исходов - на 15%. За 7 дней в ВОЗ поступили сообщения о заражении 5 306 244 человек и о 14 310 летальных исходах.

    Значительное снижение заболеваемости зафиксировано в Африке (минус 25%), Европе (минус 20%), Америке (минус 18%) и Юго-Восточной Азии (ЮВА) (минут 17%). Число случаев заражения выросло в Западно-Тихоокеанском регионе (плюс 2%). Смертность уменьшилась в Европе (минус 30%), Америке (минус 15%) и ЮВА (минус 11%). Число летальных исходов возросло в Африке (плюс 183%), Западно-Тихоокеанском регионе (плюс 8%) и Восточном Средиземноморье (плюс 3%).

    Япония сообщила о самом большом числе инфицированных за неделю - 1 476 374. Далее следуют Республика Корея (884 373), США (612 378), Германия (240 998) и Россия (235 385).

    Ранее сообщалось, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 590 млн.


    Фото: tass.ru
    Коронавирус в мире Мировые новости ВОЗ
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