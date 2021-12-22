+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: -1 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Заболеваемость коронавирусом снизилась в Казахстане в 16 раз

22 Декабря 2021 09:34
Поделиться:
Заболеваемость коронавирусом снизилась в Казахстане в 16 раз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Число лиц, продолжающих лечение от коронавируса, за последние три месяца снизилось в Казахстане в 4,5 раза. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Объём добычи нефти в стране составит свыше 85 млн тонн по итогам 2021 года - Аскар Мамин
Объемы производства бензина и дизтоплива озвучили в Минэнерго РК Работа по обеспечению населения газом будет продолжена - Аскар Мамин 6,3% составил рост потребления электроэнергии в Казахстане по итогам 2021 года

«В Казахстане за последние четыре месяца заболеваемость снизилась в 16 раз. Репродуктивное число составляет – 0,90 и по сравнению с августом отмечается снижение в 1,2 раза. Занятость инфекционных и реанимационных коек составляет 19%, число лиц, продолжающих лечение за последние три месяца снизилось в 4,5 раза», - сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Жандос Буркитбаев в ходе заседания Правительства.

В мире зарегистрировано более 275 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за сутки регистрируется более 500 тысяч случаев. Умерло более 5,3 млн человек.

По данным Европейского региона ВОЗ за последние две недели из 54 стран в 15 странах отмечается рост заболеваемости.

За последние 14 дней наибольший прирост заболеваемости отмечался в Дании, где заболеваемость выросла более чем на 70%, в Италии, Швеции – на 50%, во Франции, Великобритании – на 40%, в Норвегии, Португалии – более 30%.

Ранее сообщалось, что стабилизацию эпидситуации отмечают в Казахстане.


Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
Объём добычи нефти в стране составит свыше 85 млн тонн по итогам 2021 года - Аскар Мамин
Объемы производства бензина и дизтоплива озвучили в Минэнерго РК
Работа по обеспечению населения газом будет продолжена - Аскар Мамин
6,3% составил рост потребления электроэнергии в Казахстане по итогам 2021 года
Популярное
1 Назначен новый заместитель начальника Департамента полиции Костанайской области
2 Школьницу из Алматы пригласили в университет Лиги плюща
3 Штормовые предупреждения объявлены в восьми областях Казахстана
4 416 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
5 Назначен новый руководитель аппарата МИД РК
6 Розовый дым в Усть-Каменогорске: глава Минэкологии озвучил причину
Читайте также
Сколько составит объем добычи нефти в 2021 году в Казахстане
Увеличение объема производства нефтегазохимической продукции прогнозируют в Минэнерго РК
Назначен новый заместитель начальника Департамента полиции Костанайской области
Школьницу из Алматы пригласили в университет Лиги плюща
Штормовые предупреждения объявлены в восьми областях Казахстана
416 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
Назначен новый руководитель аппарата МИД РК
Розовый дым в Усть-Каменогорске: глава Минэкологии озвучил причину
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив