Заболеваемость коронавирусом снизилась в Казахстане в 16 раз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Число лиц, продолжающих лечение от коронавируса, за последние три месяца снизилось в Казахстане в 4,5 раза. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане за последние четыре месяца заболеваемость снизилась в 16 раз. Репродуктивное число составляет – 0,90 и по сравнению с августом отмечается снижение в 1,2 раза. Занятость инфекционных и реанимационных коек составляет 19%, число лиц, продолжающих лечение за последние три месяца снизилось в 4,5 раза», - сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Жандос Буркитбаев в ходе заседания Правительства.

В мире зарегистрировано более 275 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за сутки регистрируется более 500 тысяч случаев. Умерло более 5,3 млн человек.

По данным Европейского региона ВОЗ за последние две недели из 54 стран в 15 странах отмечается рост заболеваемости.

За последние 14 дней наибольший прирост заболеваемости отмечался в Дании, где заболеваемость выросла более чем на 70%, в Италии, Швеции – на 50%, во Франции, Великобритании – на 40%, в Норвегии, Португалии – более 30%.

Ранее сообщалось, что стабилизацию эпидситуации отмечают в Казахстане.