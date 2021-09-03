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Заболеваемость коронавирусом снизилась в Алматы - Жандарбек Бекшин
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы снизилась заболеваемость коронавирусом. Об этом в ходе брифинга рассказал руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Заболеваемость коронавирусом в последние недели снизилась. Если раньше за сутки было 1 600 случаев. Сейчас этот показатель на уровне 1200-1300. Получается снижение идет на 350 случаев ежесуточно. Кроме того, снизилась обращаемость на станцию скорой помощи. Это также является косвенным показателем снижения заболеваемости», - сообщил Ж. Бекшин.
По его словам, самая большая заболеваемость регистрируется среди граждан от 20 до 39 лет- 35%. Далее, среди людей среднего возраста 40 до 59 лет, заболеваемость составила 49%, среди старшего поколения от 60 лет и старше - 23%.
«Население чаще всего заражается на объектах торговли, при контактах в семьях, в общественном транспорте и на рынках. Не все граждане осознают опасность ситуации. Многие не носят маски, не спешат ставить вакцину», - отметил главный санитарный врач города.
Напомним, с 4 сентября в Алматы смягчат карантин.
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