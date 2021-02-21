Заболеваемость коронавирусом снизилась на 95,8% в Израиле

ИЕРУСАЛИМ. КАЗИНФОРМ - Проведенное в Израиле исследование показало, что риск заразиться коронавирусной инфекцией среди жителей страны, успевших привиться обеими дозами вакцины Pfizer, снизился на 95,8%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения Израиля.

В феврале эпидемиологический отдел израильского Министерства здравоохранения провел анализ эффективности вакцины Pfizer, в ходе которого сравнил риски развития заболевания у лиц, привившихся двумя дозами вакцины и тех, кто не прививался вообще.

Согласно опубликованному отчету, эффективность вакцины в противодействии лихорадке и каким-либо проблемам с дыханием составила 98%. Также вакцина на 98,9% снижает риск госпитализации, и на 98,2% - летального исхода. В целом, ее эффективность оценена на 99,2% в предотвращении тяжелого течения болезни, вызванного коронавирусом.

При сборе статистических данных использовались сведения, собранные до 13 февраля, при этом привившиеся израильтяне получили вторую дозу прививки как минимум за две недели до этой даты. Согласно данным Министерства здравоохранения, к 30 января обе дозы вакцины получили около 1,7 миллиона человек, которые и были включены в исследование.

«Вакцина резко снижает количество серьезных заболеваний и смертей, и вы можете увидеть это влияние по нашей статистике заболеваемости», - отметил генеральный директор Министерства здравоохранения Шези Леви.

Ранее Леви заявил, что целью Израиля является вакцинация около 60% населения к концу 1 квартала 2021 года.

Согласно последним данным, 4,2 из 8,9 миллиона израильтян уже получили первую дозу вакцины, а 2,8 миллиона граждан страны — обе дозы.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в субботу заявил, что 95% граждан старше 50 лет будут вакцинированы в течение следующих двух недель.

Положительная динамика в борьбе с COVID-19 позволила Израилю снять ряд ограничений после нескольких недель изоляции. С воскресенья в стране открываются школы, торговые центры, магазины, отели, спортивные залы и культурны площадки – преимущественно для тех, кто вакцинировался от коронавируса.

На волне снятия ограничений Министерство здравоохранения запустило мобильное приложение Green Pass, которое привязано к личным электронным медицинским картам израильтян. Люди, получившие прививку, а также те, кто признан невосприимчивым к инфекции после выздоровления, смогут использовать это приложение для посещения культурных и спортивных мероприятий, а также для заселения в отелях.

В свою очередь один из баров Тель-Авива запустил акцию для молодых людей, прошедших вакцинацию от коронавируса. У входа в заведение установлен мобильный пункт вакцинации, при этом прививку можно сделать бесплатно и без предварительной записи, а тем, кто ее получил, предлагается безалкогольный напиток за счет заведения.

Как сообщается, акция направлена на повышение показателя вакцинации среди молодежи. Также власти Тель-Авива в эти выходные намерены разместить мобильные пункты вакцинации в семи популярных городских местах, в том числе на набережной.