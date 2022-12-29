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    Заболеваемость гриппом и ОРВИ резко выросла в Жетысуской области

    29 Декабря 2022, 22:10

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Жетысуской области с начала эпидсезона, с 1 октября, зарегистрировано 61 тысяча случаев ОРВИ и 236 случаев гриппа, 67% заболевших приходится на детей до 14 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость ОРВИ выросла на 10%.

    «Текущий эпидемический сезон характеризуется ранней циркуляцией вируса гриппа на территорий области. На сегодня циркулируют вирусы типа А (A(H1N1-09), А(H3N2) и В. Доминирует циркуляция вируса В, доля которого составляет 71,6%, на долю A(H1N1-09) – 27,9%, А(H3N2) – 0,4%. От общего числа заболевших гриппом 45% - дети до 14 лет. Определена циркуляция и других негриппозных вирусов, таких как РС, риновирус, аденовирус, бокавирус, метапневмовирус, парагрипп. Как и во всем мире отмечается высокая идентификация РС вируса, риновирусной и аденовирусной инфекций среди детей до 14 лет, на которых приходится до 65% положительных образцов, из них среди детей до 5 лет – 56,6%», - сообщили в пресс-службе ДСЭК.

    Большую часть времени РС вирус, риновирусная и аденовирусная инфекции вызывает легкое, похожее на простуду заболевание, но также может вызвать серьезные заболевания, такие как бронхиолит и пневмония, которые остаются ведущей причиной детской госпитализации и смертности.

    Эпидемиологи в преддверии новогодних праздников в целях профилактики гриппа, ОРВИ и КВИ призывают:

    - ограничить посещение мест массового скопления людей с детьми (торговые центры, кинотеатры, супермаркеты и другие), особенно закрытых помещений;

    - ограничить контакты с больными людьми;

    - при появлении симптомов гриппа и ОРВИ, оставлять детей дома и не отправлять в организованные коллективы (дошкольные организации, школы), вызывать врача на дом.

    «Грипп опасен осложнениями, поэтому при появлении первых признаков респираторных заболеваний, нельзя заниматься самолечением, необходимо незамедлительно обратиться к врачу», - добавили в ДСЭК.

    В начале декабря сообщалось, что в Жетысуской области зарегистрировано 14 437 случаев острой респираторной вирусной инфекции.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Здравоохранение Жетысуская область
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