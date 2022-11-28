Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 465.38 eur/kzt 483.58

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 64.95
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Заболеваемость гриппом и ОРВИ растет в СКО

    28 Ноября 2022, 11:29

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в несколько раз возросло количество заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, с начала эпидсезона в регионе зарегистрировали более 12 тысяч случаев ОРВИ и 173 лабораторно подтвержденных случая гриппа. В основном болеют дети и школьники.

    Три недели назад выявленных случаев ОРВИ и гриппа было в два раза меньше.

    Санитарные врачи называют одним из эффективных способов профилактики вакцинацию. По области прививку против гриппа получили 75 тысяч человек.

    «Не стоит пренебрегать неспецифической профилактикой: правильно носить маски, соблюдать социальную дистанцию, по возможности не посещать места массового скопления людей. Важно соблюдать правила личной гигиены, как можно чаще мыть руки с мылом. Вирус гриппа передается не только воздушно-капельным путем, но и через предметы обихода при контакте грязных рук со слизистыми оболочками носа, глаз, рта», - отметили в пресс-службе.

    Повышать иммунитет можно с помощью закаливания, соблюдения режима работы и отдыха, достаточного сна, полноценного питания, употребления чеснока и лука.

    При первых признаках заболевания необходимо оставаться дома, вызвать врача, не посещать детский сад, школу во избежание дальнейшего распространения инфекции.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сельского акима в СКО рекомендовали уволить за нетрезвую езду на служебной машине
    Воздержаться от дальних поездок рекомендуют жителям СКО
    Выговор за грубость к подчиненным рекомендовали вынести чиновнику в СКО
    Боксер, рискуя жизнью, спас из огня своего соседа в Петропавловске
    Популярное
    1 Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Россию
    2 Ермек Сагимбаев назначен председателем КНБ РК
    3 В пяти областях Казахстана закрыли дороги из-за сильного мороза
    4 Авария на ТЭЦ в Экибастузе: Президент дал ряд поручений Правительству
    5 Наталья Годунова назначена председателем Высшей аудиторской палаты
    Новости партнеров