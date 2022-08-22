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    Заболеваемость гепатитом вдвое увеличилась в Актау

    22 Августа 2022, 22:01

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - С начала года в Актау официально зарегистрировано четыре случая острого вирусного гепатита. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел в два раза. Об этом сообщила главный специалист управления санэпидконтроля города Актау Омирнур Бекберген, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    Из существующих пяти видов заболевания у нас зафиксирован гепатит А.

    «Вирусные гепатиты В,С,D,E не зарегистрированы. Напомню, что вирусный гепатит - это воспаление печени, заболевание, которое нарушает функцию органа вследствие заражения вирусом. Среди факторов инфицирования гепатитом А называют зараженную воду, немытые овощи и фрукты, а также несоблюдении правил личной гигиены», - прокомментировала специалист.

    Что необходимо знать о гепатите?

    Печень является жизненно важным органом в организме, в котором происходит переработка многих веществ, фильтрация крови и борьба с инфекциями. Когда печень воспалена или повреждена, ее работа нарушается и проявляется заболеванием, характеризующимся пожелтением кожи и глаз, повышенной температурой тела, общим недомоганием, усталостью, потерей аппетита, болью в животе, темной мочой и светлым калом.

    Интенсивность заболевания варьируется в зависимости от многих факторов, течение болезни может даже ухудшаться или перейти в хроническую форму. Чрезмерное употребление алкоголя, токсинов, таких как четыреххлористый углерод, содержащийся в моющих средствах или определенных лекарственных препаратах, например, препаратах, содержащих парацетамол, а также некоторые медицинские состояния, могут стать причиной воспаления печени. Воспаление печени может быть вызвано также заражением вирусом. Наиболее распространенными типами вирусов гепатита являются вирусный гепатит B и С.

    Каковы факторы инфицирования?

    Гепатиты А и Е – через зараженную воду, немытые овощи и фрукты и несоблюдение правил личной гигиены.

    Гепатиты В, С, D передаются через биологические жидкости человека - это через кровь, слюну, сперму, а также во время родов.

    Каковы основные меры профилактики?

    - вакцинация против гепатита А, В и Е;

    - соблюдение правил личной гигиены;

    - употребление чистой воды и безопасной пищи;

    - использование личных гигиенических инструментов (маникюрные и педикюрные принадлежности, бритвы, зубные щетки);

    - не делать пирсинг и татуировки в нестерильных условиях;

    - безопасность половых контактов;

    - соблюдение стерильности медицинских инструментов и оборудования;

    - безопасность донорской крови.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Здравоохранение Мангистауская область
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