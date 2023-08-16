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    Заболеваемость гепатитом А выросла в области Жетысу в семь раз

    16 Августа 2023, 17:56

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В области Жетысу с начала года зарегистрировано 88 случаев вирусного гепатита А, из них 20 среди детей в возрасте до 14 лет. Еще один человек заболел гепатитом С, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Жетысу Асхат Чарапиев на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил, что по сравнению с прошлым годом заболеваемость в этом году увеличилась в 7,44 раза.

    «Вирусные гепатиты А и Е передаются с грязной водой, зараженными продуктами питания и с помощью грязных рук после контакта с больным человеком. Вирусные гепатиты В, С и D - через кровь, а также во время родов от инфицированной матери к ребенку. Наибольший риск заражения вирусными гепатитами В, С и D связан с инъекционным употреблением наркотиков», - сказал он.

    По словам главного санврача, для всех типов вирусного гепатита характерны такие основные симптомы, как отсутствие аппетита, головная боль, тошнота, рвота, озноб, боль в животе, лихорадка, желтуха, потемнение мочи и изменения цвета кала.

    «Для диагностики гепатита В важно определение с помощью лабораторных методов ИФА и ПЦР. На сегодняшний день существует вакцина против гепатитов А и В, она внесена в Национальный календарь прививок. Для профилактики гепатитов необходимо перед едой мыть руки с мылом, обязательно соблюдать элементарную личную гигиену, тщательно мыть фрукты и овощи чистой водой, обеспечивать чистоту в помещениях, не употреблять воду из неизвестных источников», - отметил Асхат Чарапиев.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Здравоохранение Регионы Казахстана Жетысуская область
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