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    Заболеваемость COVID-19 выросла в СКО в 11 раз

    13 Июля 2022, 17:03

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области резко возросла заболеваемость COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за последние две недели зарегистрировали 33 инфицированных коронавирусом. В сравнении с предыдущим аналогичным периодом наблюдается рост заболеваемости в 11 раз.

    За минувшие сутки зафиксировали сразу 9 положительных результатов ПЦР-анализа. Все в Петропавловске. Из них у 7 человек есть симптомы заболевания.

    По матрице оценки эпидемиологической ситуации Северо-Казахстанская область пока находится в «зеленой» зоне.

    Общее число инфицированных с начала пандемии составило 44 420. Из них 81% имели симптомы заболевания.

    Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки зарегистрировано 820 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Здравоохранение Регионы Коронавирус в РК
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