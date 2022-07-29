Заболеваемость COVID-19 в мире растет на протяжении пяти недель - ВОЗ

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керхове заявила, что в последние пять недель число случаев COVID-19 в мире продолжает расти, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Вирусолог отмечает, что заболеваемость коронавирусом устойчиво растет на протяжении последних пяти-шести недель.

По ее словам, вариант COVID-19 «Омикрон» BA.5 доминирует во всем мире, и в настоящее время циркулирует множество подвариантов этого штамма вируса.

Эпидемиолог ВОЗ пояснила, что вирус продолжает распространяться в связи с интенсивными контактами людей при снижении санитарных мер, в том числе ношении масок и социального дистанцирования.

М. Керхове сказала, что число смертей также увеличилось за последние пять недель. По данным ВОЗ, некоторые группы населения не были вакцинированы либо не получили достаточное количество доз.

Половина летальных исходов прошлой недели была зафиксирована в Северной и Южной Америке, а около 33% смертей от коронавируса приходится на Европу.

Среди 50 стран с высокоми показателями заболеваемости коронавирусом в 35 за последнюю неделю зарегистрировано более чем 100-процентное увеличение числа смертей. В трех государствах число летальных исходов увеличилось более чем на 1000% на прошлой неделе.

«Это не та тенденция, которую мы бы хотели видеть сейчас. Хорошей новостью является то, что наши меры продолжали работать против всех вариантов, а также против всех подвариантов COVID-19. Нам просто нужно последовательно применять и использовать их, действительно сосредоточившись в основном на вакцинации тех, кто подвергается наибольшему риску, и используя другие меры для снижения риска заражения. В частности, маски, социальное дистанцирование, вентиляцию помещений и дистанционную работу по возможности», - сказала М. Керхове.

