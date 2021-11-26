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    Заболеваемость COVID-19 в Европе стремительно растёт

    26 Ноября 2021, 13:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Европейское агентство лекарственных средств одобрило применение вакцины «Пфайзер»- «Бионтек» для детей в возрасте от пяти до 11 лет. Регулятор рекомендовал использовать уменьшенную дозу препарата. Окончательное решение примет Еврокомиссия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

    Заболеваемость COVID-19 в Европе стремительно растет. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что Европа вновь стала эпицентром пандемии коронавируса.

    Во Франции за последнюю неделю в 2,5 раза увеличилось число случаев инфицирования среди детей от 6 до 10 лет. В ряде европейских стран населению уже предложена бустерная вакцинация. При этом в Германии полностью привиты менее 70% жителе и, чтобы расширить охват, власти объявили прививку обязательной для военнослужащих.

    На фоне тревожной статистики вводятся новые санитарные ограничения. В Словакии вступил в силу режим двухнедельного локдауна, в Чехии вновь действует режим ЧС. А в Еврокомиссии задумались над обновлением правил для поездок внутри ЕС.

    Между тем ученые в ЮАР выявили новый штамм вируса, который может опаснее всех других вариантов — он содержит 32 мутации, что дает ему способность легче проникать в клетки человеческого тела.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Евросоюз Коронавирус в мире Европа
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