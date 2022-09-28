Заболеваемость COVID-19 растет в Бельгии и Нидерландах

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Число регистрируемых положительных тестов на коронавирус растет в Бельгии и Нидерландах. Местные специалисты предупреждают об «осенней волне» COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Институт здравоохранения Нидерландов RIVM отмечает, что общие показатели положительных тестов, госпитализаций и ключевой коэффициент заражаемости выросли в этой стране за последнюю неделю.

Так, в Нидерландах за предыдущую неделю зафиксировано 12 269 случаев заболевания COVID-19, что является самым высоким показателем с 13 августа текущего года и на 39 % выше предыдущей недели.

Пандемия коронавируса, похоже, снова набирает обороты и в соседней Бельгии. На прошлой неделе установлено на 21 % больше новых случаев, чем в предыдущие семь дней. Репродукционный показатель вырос до 1,23, что также на треть больше, чем на прошлой неделе.

В период с 17 по 23 сентября ежедневно 2 232 человека получали положительный результат на Covid-19. За последние семь дней в больницы Бельгии пришлось госпитализировать 73 пациентов с диагнозом коронавирус, что на 41 % больше, чем за предыдущую неделю. Сейчас в бельгийских больницах лечат от коронавируса 925 человек, что на 35 % выше предыдущего периода.

«Вакцинация и тестирование чрезвычайно важны на этом этапе, чтобы предотвратить резкий рост показателей», - отметили специалисты нидерландского института RIVM.

«Цифры не отражают истинного количества инфицированных, потому что в настоящее время в центрах тестирования проверяются только медицинские работники, люди, которые не могут пройти самотестирование, и лица, которым нужна справка о коронавирусе. Количество госпитализаций также увеличивается», - добавили нидерландские специалисты.



