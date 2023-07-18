Заболеваемость бруцеллезом увеличилась в области Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В области Жетысу с начала года 58 человек заболели бруцеллезом. Почти во всех случаях люди инфицировались от сельхозживотных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Жетысу Асхат Чарапиев на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость увеличилась на 14 случаев - с 44 до 58.

«82,8% больных были сельскими жителями, заболеваемость зарегистрирована в 56 населенных пунктах. Это в Аксуском, Алакольском, Ескельдинском, Каратальском районах. У 45 из 58 зарегистрированных больных источниками инфекции был мелкий рогатый скот, у 7 - крупный рогатый скот, 6 - очаги инфекции не обнаружены», - отметил спикер.

Главный санврач региона также рассказал о сибирской язве. На сегодня в области Жетысу не зафиксировано случаев среди людей и сельскохозяйственных животных. На учете по области находится 97 стационарно-неблагополучных пунктов по сибирской язве, 158 почвенных очагов.

«Учитывая, что и бруцеллез, и сибирская язва передаются от сельскохозяйственных животных, не покупайте мясо без ветеринарной маркировки в местах несанкционированной торговли и запрашивайте у продавцов ветеринарные сопроводительные документы. При уборке скотного двора, работе с кожей, шерстью и так далее, необходимо носить маски. Важно вакцинировать людей и животных препаратом против сибирской язвы», - сказал Асхат Чарапиев.

Бруцеллез - это инфекционная болезнь домашних животных, которая передается человеку через мясо-молочные продукты и вызывает поражение нервной, сердечно-сосудистой системы и костно-суставного аппарата. Человек, зараженный бруцеллезом, не заразен, то есть болезнь не может передаваться от больного человека к здоровому.