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    Заблудившуюся в буран семью спасли в Абайской области

    8 Января 2023, 00:56

    УРДЖАР. КАЗИНФОРМ - В Бестерекском сельском округе Урджарского района Абайской области семья из 3 человек отправилась на прогулку в горы и пропала без вести во время сильного снегопада. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    После того, как знакомые семьи сообщили об исчезновении людей, на поиски выехала специальная группа спасателей, сформированная из специалистов по ЧС и сотрудников национального парка «Тарбагатай» при содействии акимата Урджарского района.

    В результате совместной работы семья была найдена и спасена.
    Происшествия Погода ДЧС Спасение Абайская область
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