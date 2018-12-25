Заблудившийся в лесу житель ВКО провел 2 дня на морозе

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасатели эвакуировали из леса заблудившегося 50-летнего мужчину, который пробыл на морозе 2 дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

О случившемся сообщили местные пасечники. Именно они нашли заблудившегося мужчину вблизи реки Сержиха. Пострадавший сбился с ориентира 2 дня назад, когда возвращался в Риддер. Ситуацию усугубили сломанные лыжи. Мужчина блуждал по лесу. Вскоре от усталости и беспомощности он сел под елку, где его и обнаружили очевидцы. Пасечники перетащили обессилевшего мужчину до пасеки и обратились за помощью к спасателям.

«Ориентировочное расстояние от пасеки до Риддера составляет примерно 25 км. Трудность транспортировки заключалась в том, что местность бездорожная, и нам пришлось оставить высокопроходимую технику и добираться до пострадавшего на снегоходе», - сообщает главный спасатель ВРАОСО Валентин Титаренко.

По внешним признакам, пострадавшим получил сильное обморожение верхних и нижних конечностей, а также частей лица. Спасатели госпитализировали пострадавшего до больницы Риддера.

ДЧС ВКО в канун праздничных и морозных дней напоминает гражданам следить за прогнозом погоды. Не выходить в одиночку в горы, лес, а также в темное время суток. О запланированном походе, времени и маршруте движения сообщать родственникам.