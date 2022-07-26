Заблокировано более 3 тыс. рекламирующих финпирамиды сайтов в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках исполнения поручения Главы государства, Агентством по финансовому мониторингу качественно перестроена работа в отношении финансовых пирамид. В отношении организаторов 28 финансовых пирамид зарегистрировано 33 уголовных дела, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

С широким применением аналитических инструментов осуществлен переход к превентивному методу работы.

Внесены поправки в действующее уголовное законодательство в части введения уголовной ответственности за рекламу финпирамид.

Разработан детальный механизм блокировки сайтов, рекламирующих деятельность финансовых пирамид.

Принятыми мерами за истекший период передано на блокировку свыше 3 тыс. таких сайтов.

Всего в этом году зарегистрировано 33 уголовных дела по статье 217 УК в отношении организаторов 28 финансовых пирамид.

Судом уже рассмотрено семь уголовных дел, по которым осуждено 11 лиц, в том числе в отношении одного гражданина иностранного государства. Все лица приговорены к реальным срокам лишения свободы – от трех до шести лет восьми месяцев. При этом семи лицам назначено по пять лет лишения свободы.

Лица осуждены за организацию деятельности таких финансовых пирамид как:

- «Астана Раушан касса айналымы» в городе Нур-Султане;

- в Алматы – «B2B Jewelry» и «Первая народная программа»;

- в Восточно-Казахстанской области – «Денежный поток»;

- в Западно-Казахстанской области - «Лидер»;

- в Актюбинской области – «Unique finance»;

- в Туркестанской области – «Асыл инвест».

Агентство по финансовому мониторингу в очередной раз призывает граждан быть предельно осторожными и не попадаться на уловки мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды.