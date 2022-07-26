Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Заблокировано более 3 тыс. рекламирующих финпирамиды сайтов в РК

    26 Июля 2022, 11:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках исполнения поручения Главы государства, Агентством по финансовому мониторингу качественно перестроена работа в отношении финансовых пирамид. В отношении организаторов 28 финансовых пирамид зарегистрировано 33 уголовных дела, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

    С широким применением аналитических инструментов осуществлен переход к превентивному методу работы.

    Внесены поправки в действующее уголовное законодательство в части введения уголовной ответственности за рекламу финпирамид.

    Разработан детальный механизм блокировки сайтов, рекламирующих деятельность финансовых пирамид.

    Принятыми мерами за истекший период передано на блокировку свыше 3 тыс. таких сайтов.

    Всего в этом году зарегистрировано 33 уголовных дела по статье 217 УК в отношении организаторов 28 финансовых пирамид.

    Судом уже рассмотрено семь уголовных дел, по которым осуждено 11 лиц, в том числе в отношении одного гражданина иностранного государства. Все лица приговорены к реальным срокам лишения свободы – от трех до шести лет восьми месяцев. При этом семи лицам назначено по пять лет лишения свободы.

    Лица осуждены за организацию деятельности таких финансовых пирамид как:

    - «Астана Раушан касса айналымы» в городе Нур-Султане;

    - в Алматы – «B2B Jewelry» и «Первая народная программа»;

    - в Восточно-Казахстанской области – «Денежный поток»;

    - в Западно-Казахстанской области - «Лидер»;

    - в Актюбинской области – «Unique finance»;

    - в Туркестанской области – «Асыл инвест».

    Агентство по финансовому мониторингу в очередной раз призывает граждан быть предельно осторожными и не попадаться на уловки мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Происшествия Судебный процесс Финансовая пирамида
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пожар под Астаной: 34 человека продолжают тушить возгорание сухостоя
    Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    Причину пожара под Астаной установит комиссия
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта