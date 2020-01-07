Заблокированного под землей горняка спасли в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области успешно завершилась операция по спасению горняка, который оказался заблокированным под землей, где пробыл два дня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«7 января, около 03:00, в результате слаженных действий спасательной группы, удалось вызволить горняка. Состояние здоровья сотрудника – нормальное. Для более глубокого обследования направлен в больницу. Штаб спасательной операции благодарит всех, кто принял участие в его работе. Создана комиссия по расследованию произошедшего инцидента», - говорится в сообщении ТОО «Казцинк» в Instagram.

Напомним, с 5 января на Риддер-Сокольном руднике Риддерского горно-обогатительного комплекса ТОО «Казцинк» проводилась спасательная операция по освобождению заблокированного обводненной горной массой бурильщика, работавшего на подземном участке.



