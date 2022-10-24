Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+24+26℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Забег на 760 м по тропе здоровья «Баспалдақ» прошел в Кокшетау

    24 Октября 2022, 15:34

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Шестилетние дети и 80-летние пенсионеры совершили забег по лестнице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

    В преддверии празднования национального праздника Дня Республики в Кокшетау прошел традиционный легкоатлетический забег по лестнице «Баспалдақ», посвященный памяти почетного деятеля спорта РК Ибрагима Тиагалиева. На старт вышли более 300 приверженцев здорового образа жизни.

    Горячо любимый профессиональными спортсменами и просто поклонниками активного образа жизни «Баспалдақ» прошел по инициативе управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

    Протяженность дистанции составила 760 метров.

    Массовый забег остался верен привычному регламенту. Правила гласят, что к участию в соревнованиях допускается любой желающий старше пяти лет. Верхнего возрастного порога и вовсе не существует.

    Самым юным участником стал 6-летний Андрей Ивлев, а самый старший 80-летний Владислав Изюмский.

    Лучших участников забега наградили грамотами и медалями. Победители в абсолютном первенстве награждены ценными призами.

    «Смогу ли я? - думаю, задавал себе этот вопрос каждый, кому покорилась сегодня наша гора Букпа. Я не спортсменка, просто бегаю для здоровья каждый вечер. И сегодня заняла второе место, а сами соревнования и спортсмены вдохновили меня заниматься спортом», - поделилась жительница города Кокшетау Ксения Балмагамбетова.

    По информации управления физической культуры и спорта Акмолинской области, соревнования в Кокшетау проводятся с 1991 года. В 2001 году были прерваны и только в 2006 году по инициативе управления было решено возобновить проведение забегов, пользующихся большой популярностью среди физкультурников и спортсменов региона.

    С 2009 года Баспалдақ проводится в память о неоднократном участнике этих соревнований, участнике международных марафонов Ибрагиме Тиагалиеве.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Акмолинская область Спорт День Республики
    Новости по теме
    Новости по теме
    Турнир по байге пройдет в Астане
    Казахстанский борец Бекбол Нурланулы стал двукратным чемпионом Азии
    Форма с национальным дизайном появилась у сборной Казахстана по футболу
    Голубев и Недовесов сыграли друг против друга на турнире в Лионе
    Популярное
    1 Нового акима района Алихана Бокейхана назначили в Караганде
    2 Строительство ТЭЦ в Кокшетау прокомментировал аким областного центра
    3 Как отметят 200-летие Кокшетау
    4 Анимационные сериалы по формированию у детей стрессоустойчивости создадут в Казахстане
    5 Сколько преступлений против половой неприкосновенности детей совершили в Казахстане за три года
    Новости партнеров