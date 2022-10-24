Забег на 760 м по тропе здоровья «Баспалдақ» прошел в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Шестилетние дети и 80-летние пенсионеры совершили забег по лестнице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

В преддверии празднования национального праздника Дня Республики в Кокшетау прошел традиционный легкоатлетический забег по лестнице «Баспалдақ», посвященный памяти почетного деятеля спорта РК Ибрагима Тиагалиева. На старт вышли более 300 приверженцев здорового образа жизни.

Горячо любимый профессиональными спортсменами и просто поклонниками активного образа жизни «Баспалдақ» прошел по инициативе управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

Протяженность дистанции составила 760 метров.

Массовый забег остался верен привычному регламенту. Правила гласят, что к участию в соревнованиях допускается любой желающий старше пяти лет. Верхнего возрастного порога и вовсе не существует.

Самым юным участником стал 6-летний Андрей Ивлев, а самый старший 80-летний Владислав Изюмский.

Лучших участников забега наградили грамотами и медалями. Победители в абсолютном первенстве награждены ценными призами.

«Смогу ли я? - думаю, задавал себе этот вопрос каждый, кому покорилась сегодня наша гора Букпа. Я не спортсменка, просто бегаю для здоровья каждый вечер. И сегодня заняла второе место, а сами соревнования и спортсмены вдохновили меня заниматься спортом», - поделилась жительница города Кокшетау Ксения Балмагамбетова.

По информации управления физической культуры и спорта Акмолинской области, соревнования в Кокшетау проводятся с 1991 года. В 2001 году были прерваны и только в 2006 году по инициативе управления было решено возобновить проведение забегов, пользующихся большой популярностью среди физкультурников и спортсменов региона.

С 2009 года Баспалдақ проводится в память о неоднократном участнике этих соревнований, участнике международных марафонов Ибрагиме Тиагалиеве.



