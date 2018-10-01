Забег на 760 м по лестнице «Баспалдак» прошел в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау прошел XXII традиционный легкоатлетический забег по лестнице «Баспалдак», посвященный памяти почетного деятеля спорта РК Ибрагима Тиагалиева, который собрал более 300 приверженцев здорового образа жизни, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

Горячо любимый профессиональными спортсменами и просто поклонниками активного образа жизни «Баспалдак» прошел по инициативе управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

Участники забега стартовали в Кокшетау от архитектурной группы Стелла, а завершали забег на верхней площадке горы Букпа. Протяженность дистанции составила 760 метров.

«Массовый забег остался верен привычному регламенту. Правила гласят, что к участию в соревнованиях допускается любой желающий старше пяти лет. Верхнего возрастного порога и вовсе не существует. Поэтому люди всех возрастов торопились к подножию плотины, чтобы успеть зарегистрироваться и хорошенько размяться перед непростым даже для профессиональных спортсменов испытанием», - рассказали в ведомстве.

Лучших участников забега наградили грамотами и медалями. Победители и призеры в абсолютном первенстве были награждены денежными призами.

Также денежные призы получили 8-летняя Дали Дударкиева, как «Самый юный участник», 70-летний Анатолий Губко, как «Ветеран спорта». Еще один 8-летний участник Никита Колпаков получил приз «За волю к победе».

«Смогу ли я?» - думаю, задавал себе этот вопрос каждый, кому покорилась сегодня наша гора Букпа. Я не спортсменка, просто бегаю для здоровья каждый вечер. И сегодня заняла второе место, а сами соревнования и спортсмены вдохновили меня заниматься спортом», - поделилась жительница города Динара Есенбаева.

По информации ведомства, соревнования в Кокшетау проводятся с 1991 года. В 2001 году были прерваны и только в 2006 году по инициативе управления физической культуры и спорта Акмолинской области было решено возобновить проведение забегов, пользующихся большой популярностью среди физкультурников и спортсменов региона.

С 2009 года «Баспалдак» проводится в память о неоднократном участнике этих соревнований, участнике международных марафонов Ибрагиме Тиагалиеве.