Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Забастовки и теплая погода остановили рост экономики Великобритании

    13 Апреля 2023, 21:48

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Рост британской экономики в феврале остановился - его динамика составила 0,0%. Такой результат стал следствием масштабных забастовок и снижения потребления энергии из-за теплой погоды в Великобритании, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным британской Национальной статистической службы, в феврале 2023 года рост валового внутреннего продукта остановился, составив 0,0%. Такие показатели следуют за ростом экономики Великобритании на 0,4% в январе.

    В феврале сектор услуг упал на 0,1%, а сфера промышленного производства сократилась на 0,2%. От рецессии британскую экономику оградили строительная отрасль и розничные продажи, которые в феврале выросли на 2,4% и 0,4% соответственно.

    Самый большой вклад в замедление экономического роста в феврале 2023 года внесла сфера образования, которая упала на 1,7% за месяц из-за забастовок учителей. Падение на 1,1% сектора государственного управления, во многом ввиду масштабных стачек госслужащих, также негативно отразилось на перспективах британской экономики.

    Не по сезону теплая погода привела к снижению объемов потребления электроэнергии и газа, что стало крупнейшим фактором падения промышленного производства. На этот сектор понижательное давление также оказали производство электрооборудования и изготовление химикатов - падение на 4,6% и 2,5% соответственно.

    Комментируя данные экономического роста за февраль, министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил, что Великобритания избежит рецессии, тогда как прогнозы Международного валютного фонда о сокращении британской экономики на 0,3% в текущем году не оправдаются.

    Ранее сообщалось, что более тысячи баров закрылись в Великобритании из-за инфляции.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Великобритания Европа Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как казахстанский ученый помог открыть филиал шотландского университета в Казахстане
    Обвиненный в травле подчиненных заместитель премьер-министра Великобритании подал в отставку
    Президент Италии потребовал пересмотра политики в отношении мигрантов
    Эмманюэль Макрон выступил с телевизионным обращением в связи с принятием пенсионной реформы
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    3 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    4 Какой будет погода в период посевной в СКО
    5 Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
    Новости партнеров