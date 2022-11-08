Забастовка в Бельгии практически парализует транспорт

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В среду в Бельгии состоится крупная забастовка профсоюзов работников, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Ожидается, что в результате протеста по всей стране будет сильно нарушено железнодорожное сообщение. Бельгийская транспортная компания я NMBS составила альтернативное расписание на среду, согласно которому будет ходить только четверть пассажирских поездов.

Поэтому NMBS советует пассажирам предварительно просмотреть маршрут, прежде чем отправиться на станцию. При этом в бельгийской Валлонии «неприятностей» будет больше, чем во Фландрии.

Компания NMBS информирует, что в большинстве провинций Намюр и Люксембург, а также в части Валлонского Брабанта движение поездов вообще не будет. «Это связано с тем, что на станции связи Infrabel в Намюре не хватает персонала, необходимого для безопасного движения поездов», - говорится в сообщении. - На ряде других станций страны также будет мало или совсем не будет поездов».

Международные поезда Thalys, Eurostar, TGV INOUI и Amsterdammer будут ходить в обычном режиме.

Тем не менее, будет нарушено автобусное и трамвайное движение во Фландрии. Местная транспортная компания De Lijn предоставляет альтернативное расписание, по которому будет ходить в среднем 55 процентов автобусов и трамваев.

Забастовка, вероятно, полностью парализует бельгийские порты Антверпен и Зебрюгге. Три профсоюза призвали рабочих и докеров объявить забастовку. Профсоюзы также будут проверять вдоль набережных и доков, соблюдается ли призыв к забастовке.

Из Гентской части Северного морского порта Бельгии завтра также не прибудут морские суда, сообщает руководство порта. Северный морской порт приостанавливает планирование морских судов и управление с 6 утра завтрашнего дня до 6 утра четверга.

Профсоюзы планируют забастовку и в крупных компаниях промышленных секторов, как металлообработка, химическая и пищевая промышленность.

Во фламандских больницах и медицинских учреждениях несрочные процедуры могут быть отложены из-за позиции профсоюзов. Забастовка будет ощущаться более чем в двух третях частных больниц в Валлонии и Брюсселе.

По данным бельгийских профсоюзов, положение медперсонала во многих больницах «катастрофическое». «Условия труда ухудшаются из-за нехватки кадров. Часто возникают выгорание, неурядицы и невыходы на работу», - отметили в профсоюзах.

Требования большинства профсоюзов Бельгии сводятся к повышению заработных плат рабочих на фоне высокой инфляции в стране.





Фото: vrt.be