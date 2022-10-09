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    Забастовка сотрудников НПЗ привела к дефициту топлива во Франции

    9 Октября 2022, 15:18

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - В результате забастовки сотрудников трех нефтеперерабатывающих заводов компании Total и Exxon в ряде регионов Франции наблюдается нехватка топлива на АЗС, особенно на севере страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    Профсоюзы требуют повышения заработной платы на 10% и заявляют, что не намерены прекращать стачку.

    «Я проснулся в четыре утра и теперь придется ждать четыре часа, если к 8 утра бензин еще останется, но я буду жать четыре часа, чтобы заправить автомобиль», - сказал один водитель.

    «Это наши ежедневные дела, у нас есть машина, мы ее заправляем бензином, когда надо поехать за хлебом. Мне очень трудно понять , почему мы оказываемся в такой ситуации?» - добавил другой.

    Ситуация с дефицитом горючего затронула 20% АЗС в стране. Министр экологического перехода Франции Кристоф Бешу заявил, что правительство выделило топливо из стратегических запасов.

    Кадр из видео

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Энергетика Франция
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