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    Забастовка геофизиков в Актау продолжается четвертый день

    19 Апреля 2022, 19:46

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Работодатель АО «Узеньпромгеофизика» предложил бастующим работникам повышение заработной платы на 20 % и дополнительный социальный пакет. Однако бастующие работники не согласились с этим предложением, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

    В компании сообщили, что руководству поступило коллективное требование по поводу повышения заработной платы на 100 % и значительного улучшения социальных пакетов.

    «В ходе работы согласительной комиссии и арбитражного спора работодатель предложил повышение заработной платы и дополнительный социальный пакет с учётом своих финансовых возможностей. В начале года уже была повышена заработная плата на 20 %, поэтому предложили увеличить ещё на 20 %. А также предложено несколько пунктов по премированию на праздники. С предложением были согласны представители трудовой инспекции. Однако работники не согласились с данным предложением», - пояснили в компании.

    На сегодняшний день идёт четвёртый день забастовки, проведение которой непосредственно поддерживают 80 человек из 200 сотрудников.

    Работники АО «Узеньпромгеофизика» в количестве 60 человек приостановили свою работу со следующими требованиями:

    - повышение заработной платы (8-часовым работникам и работникам производственной партии - на 100%, повышение удельного веса с 25% до 50%);

    - работникам, у которых заработная плата зависит от объема выполненных работ, установить четкую систему оплаты труда, а также установить оплату за превышение плана в двойном размере;

    - установить отраслевой коэффициент согласно отраслевого соглашения нефтегазовой отрасли;

    - установить и оплачивать социальный пакет (премии на 8 марта – 40 МРП, на 22 марта – 40 МРП, на день работников нефтегазового комплекса – 70 МРП, работникам, имеющим детей-инвалидов, на день инвалидов – 40%, работникам, у которых есть несовершеннолетние дети, на 1 сентября – 40%, на день Независимости – 40 МРП, оздоровительные выплаты при выходе на ежегодный трудовой отпуск – 70 МРП);

    - ежегодная выплата 13 заработной платы по итогам года;

    - ежегодная индексация заработной платы на 10%;

    - прекратить работу с субподрядными организациями и принять в штат работников субподрядных организации;

    - при расторжении с работником трудового договора в связи с достижением пенсионного возраста и по состоянию здоровья принять на работу в штат их детей.

    Ранее сообщалось, что металлурги устроили забастовку в Актау.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Промышленность Мангистауская область Общество
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